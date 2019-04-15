Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предлагают депутатам Государственной думы расширить список причин, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Нынешняя редакция законопроекта к трудным жизненным ситуациям относит всего пять обстоятельств: потерю работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого есть члены семьи на иждивении, пребывание на больничном более 2 месяцев подряд, снижение зарплаты или предпринимательского дохода более чем на 30%. Эксперты считают этот перечень трудных жизненных ситуаций формальным и в принципе не способным охватить все возможные проблемы заемщика», — говорится в сообщении организации.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах Ипотечные каникулы продлятся до полугода.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, предлагается исключить из законопроекта ограничение трудных жизненных ситуаций, из-за которых заемщик может претендовать на ипотечные каникулы.

Также эксперты «Народного фронта» предлагают при подготовке законопроекта ко второму чтению сократить двухмесячную отсрочку предоставления кредитных каникул до 15 календарных дней с момента подачи заявления, так как гражданин, обратившийся в банк с просьбой о каникулах, уже находится в трудной жизненной ситуации и не может исполнять свои обязательства по кредитному договору, поэтому предлагать им подождать еще два месяца – необоснованно.