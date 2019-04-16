Сбербанк расширил продуктовую линейку для самозанятых страховыми программами. В частности, банк предложил данной категории клиентов добровольное медицинское страхование и страхование ответственности.

Партнером Сбербанка по страхованию самозанятых выступает компания «Ингосстрах». Страховые полисы оформляются онлайн, уточняют в Сбербанке.

Программа ДМС для самозанятых включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, экстренную стационарную помощь, стоматологию. Помимо очных консультаций клиенты могут воспользоваться удаленными телемедицинскими консультациями, а также услугами психологической поддержки по телефону.

Застрахованным доступно обслуживание более чем в 400 клиниках. Стоимость полиса зависит от выбранной программы, региона и возраста застрахованного и начинается от 12,5 тыс. рублей в год. Страховая сумма на одного застрахованного — до 6 млн рублей в год.

Полис страхования ответственности защитит самозанятых от риска профессиональной ошибки, которая повлекла за собой причинение вреда жизни, здоровью или имуществу заказчика. «Лимит ответственности по договору устанавливается в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Стоимость полиса составляет от 990 до 2 690 рублей в год в зависимости от лимита покрытия», — говорится в сообщении «Ингосстраха». В числе преимуществ программы Сбербанк называет дистанционное заявление убытков без посещения офиса страховой компании и оперативное урегулирование.

«В случае наступления страхового события необходимо в течение трех дней известить компанию, а также представить письменную претензию, исковое заявление или судебное решение в отношении застрахованного лица», — указывают в «Ингосстрахе».

Как напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, недавно банк также запустил для этой категории клиентов бесплатный пакет услуг «Свое дело» и внедрил сервис по регистрации самозанятых в «Сбербанке Онлайн».



С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента по применению специального налогового режима для самозанятых. Эксперимент проходит в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. В данную категорию попадают граждане, получающие доход от собственной деятельности в размере не более 2,4 млн рублей в год, не имеющие наемных работников или работодателя и занимающиеся разрешенными видами деятельности, предусмотренными для самозанятых.

