Сбербанк расширил продуктовую линейку для самозанятых страховыми программами. В частности, банк предложил данной категории клиентов добровольное медицинское страхование и страхование ответственности.
Партнером Сбербанка по страхованию самозанятых выступает компания «Ингосстрах». Страховые полисы оформляются онлайн, уточняют в Сбербанке.
Программа ДМС для самозанятых включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, экстренную стационарную помощь, стоматологию. Помимо очных консультаций клиенты могут воспользоваться удаленными телемедицинскими консультациями, а также услугами психологической поддержки по телефону.
Застрахованным доступно обслуживание более чем в 400 клиниках. Стоимость полиса зависит от выбранной программы, региона и возраста застрахованного и начинается от 12,5 тыс. рублей в год. Страховая сумма на одного застрахованного — до 6 млн рублей в год.
Полис страхования ответственности защитит самозанятых от риска профессиональной ошибки, которая повлекла за собой причинение вреда жизни, здоровью или имуществу заказчика. «Лимит ответственности по договору устанавливается в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Стоимость полиса составляет от 990 до 2 690 рублей в год в зависимости от лимита покрытия», — говорится в сообщении «Ингосстраха». В числе преимуществ программы Сбербанк называет дистанционное заявление убытков без посещения офиса страховой компании и оперативное урегулирование.
«В случае наступления страхового события необходимо в течение трех дней известить компанию, а также представить письменную претензию, исковое заявление или судебное решение в отношении застрахованного лица», — указывают в «Ингосстрахе».
Наиболее распространенной сферой деятельности, по данным ФНС, стала перевозка пассажиров.
Как напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, недавно банк также запустил для этой категории клиентов бесплатный пакет услуг «Свое дело» и внедрил сервис по регистрации самозанятых в «Сбербанке Онлайн».
С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента по применению специального налогового режима для самозанятых. Эксперимент проходит в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. В данную категорию попадают граждане, получающие доход от собственной деятельности в размере не более 2,4 млн рублей в год, не имеющие наемных работников или работодателя и занимающиеся разрешенными видами деятельности, предусмотренными для самозанятых.
Налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.