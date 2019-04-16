Кредит Урал Банк изменил условия по потребительскому кредиту.

Программа «КУБ-пенсионный» теперь доступна по ставкам от 13,9% до 15,9% годовых (ранее — 12—17%), при этом банк отменил надбавку за отсутствие страхования (в том числе по программе «КУБ-выгода» для пенсионеров). Сумма финансирования — от 5 тыс. до 1 млн рублей на срок от одного года до пяти лет.

Обеспечение не требуется. Подтвердить доход возможно справкой из Пенсионного фонда (иного органа, начисляющего пенсию) или выпиской из обслуживающего банка о поступлении пенсии на счет (за последние три месяца).

«Сокращение диапазона ставок и отмена страховки делают программу еще более доступной для заемщиков пенсионного возраста», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.