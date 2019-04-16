Кранбанк увеличил размер минимальной процентной ставки по кредитам для бизнеса на 0,5 процентного пункта. В настоящее время новым клиентам доступны три программы кредитования со ставками от 10% до 16% годовых.

По программе «Кранбанк — Перспектива» и «Рефинансирование» можно получить кредит сроком до пяти лет на инвестиции в основные средства и для рефинансирования кредитов, полученных в сторонних банках, соответственно. Для инвестиционных целей кредитования предоставляется отсрочка по погашению основного долга до шести месяцев.

Программа «Кранбанк — Стабильность» предусматривает краткосрочное кредитование (до одного года) на финансирование текущей деятельности клиентов — оплата налогов, аренды, выплата заработной платы и пополнение оборотных средств в сумме от 3 млн рублей.

В качестве обеспечения по кредиту предоставляются недвижимость, оборудование, спецтехника, товары в обороте, транспортные средства, поручительство собственников бизнеса и супруги заемщика индивидуального предпринимателя.

«Окончательный размер процентной ставки определяется кредитным комитетом банка и зависит от финансового рейтинга заемщика, предоставляемого обеспечения, срока и графика погашения кредита. При выдаче кредита взимается комиссия — 0,5% от суммы финансирования», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.