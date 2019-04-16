Севергазбанк запустил акцию по кредитам для малого и среднего бизнеса. Акция «Добро пожаловать» дает возможность снизить ставку на 2 процентных пункта от базового диапазона ставок.

Кредит «Модернизация» на приобретение основных средств можно получить под ставку от 8,5% до 18% годовых на срок от трех до пяти лет, сумма составляет до 18 млн рублей.

Кредит «Торговая линия» на пополнение оборотных средств выдается под ставку в диапазоне 10,25—15,65% годовых на один или два года. Форма кредитования — лимит задолженности со сроком транша до 180 дней, сумма — до 18 млн рублей.

По кредиту «Торговый» на пополнение оборотных средств ставки составляют 8,5—15,8%. Срок кредитования — год, сумма — до 18 млн рублей.

В качестве обеспечения требуется залог движимого или недвижимого имущества, в том числе приобретаемого. Кроме того, для заемщиков — юридических лиц требуется поручительство собственников (физических лиц — конечных бенефициаров компании), для индивидуальных предпринимателей — поручительство супруги или супруга.

По информации на сайте банка, предложение распространяется на клиентов, имевших за два года до начала акции кредиты в банке с хорошим обслуживанием долга на момент закрытия кредита и не имеющих данных кредитов на начало акции.



Акция действует до 17 мая 2019 года включительно.