Кредитную карту Альфа-Банка «100 дней без %» стало возможно оформить в магазинах объединенной компании «Связной | Евросеть». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Услуга доступна во всех магазинах ретейлера на территории России.

Как рассказал руководитель дирекции развития бизнеса в партнерском канале розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный, для оформления карты потребуется один документ. Сама процедура занимает не более получаса. Также клиенты, заполнившие анкету на кредитную карту на сайте банка, могут в течение 10 минут получить ее в любом из магазинов сети.