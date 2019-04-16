Банк «Левобережный» будет выдавать «Семейную ипотеку» в рамках госпрограммы для клиентов, имеющих двух и более детей, под 6% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ставка в размере 6% годовых фиксируется на весь срок действия кредита.

В рамках программы кредитные средства на приобретение квартиры предоставляются семьям, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй ребенок и последующие дети.

Жилье может быть куплено на этапе строительства по договору участия в долевом строительстве, по договору уступки прав требования по договору долевого участия, а также на вторичном рынке. Во всех случаях приобретение квартиры допускается у юридического лица, а в случае приобретения готового жилья юридическое лицо должно быть первым собственником объекта недвижимости.