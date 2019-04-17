Рост потребительского кредитования в 2019 году замедлится, считают аналитики Промсвязьбанка.

«Сейчас темпы выдачи находятся на максимумах, но мы ожидаем снижения потребительского кредитования до 15—18% против 22% в прошлом году. Замедлению кредитования, во-первых, будет способствовать высокая база прошлого года», — сказал аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

По его мнению, ЦБ продолжит политику ужесточения в отношении банков, выдающих потребкредиты. В результате, считают аналитики банка, это приведет к тому, что потребительский спрос будет оказывать все меньшее влияние на темпы экономического роста страны. Рост ВПП, по оценкам Промсвязьбанка, в этом году составит 1,3%.

Власти ограничат закредитованность россиян уже в этом году Банки не смогут выдавать займы, если на их возврат граждане будут направлять более половины своих доходов.

По данным ЦБ, в марте кредитование граждан выросло на 1,7% (23,6% год к году), задолженность населения по банковским кредитам увеличилась на 632 млрд рублей, или на 4,3%.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее говорила, что регулятор планирует принять новые меры регулирования в сфере потребительского кредитования для того, чтобы предотвратить формирование в нем «пузырей». Российские банки уже начали рассчитывать предельную долговую нагрузку для своих заемщиков, а с 1 октября эта процедура может стать обязательной.