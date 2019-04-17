Уралпромбанк уменьшил процентную ставку на 3 процентных пункта по картам «Кредитная» и «Кредитная Electron». Теперь она составляет 24,5% годовых.

Прочие тарифы остались без изменений.

По карте Visa Electron комиссия за обслуживание взимается единовременно в размере 500 рублей за весь срок действия карты (два года). По Visa Classic за первый год обслуживания плата составляет 1 тыс. рублей, со второго — 500 рублей.

Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 150 тыс. рублей. Льготный период кредитования составляет до 62 дней и распространяется на операции по оплате товаров, услуг и снятие наличных.

Плата за выдачу кредитных средств в устройствах банка — 3%, собственных — 0,5%. В банкоматах и кассах сторонних банков за снятие средств за счет кредита взимается 4%, минимум 5 долларов, собственных — 1%, минимум 3 доллара. Комиссия за услугу «СМС-информирование» составляет 50 рублей в месяц.

«Существенное снижение процентной ставки делает продукт более привлекательным для клиентов, но при выборе продукта стоит обратить внимание на высокую комиссию за снятие кредитных средств в банкоматах и кассах сторонних банков», — отмечает эксперт Банки.ру по банковским продуктам Марина Вербицкая.