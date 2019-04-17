Сбербанк представил корпоративным клиентам сервис заключения договоров на прием платежей физических лиц в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Для заключения договора на прием платежей необходимо выбрать услугу «Платежи физических лиц» и заполнить заявку, говорится в сообщении кредитной организации.

На следующий день после заключения договора физлица смогут оплачивать услуги компании-поставщика в «Сбербанке Онлайн», устройствах самообслуживания или банкоматах Сбербанка, а также подключить услугу «Автоплатеж».