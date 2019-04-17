Повышение лимита страхового возмещения вкладчикам обанкротившихся банков с 1,4 млн до 10 млн рублей создаст излишнюю нагрузку на банковскую систему. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.



«Конечно, нужно обязательно помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Но нужно понимать, что если мы объем компенсации увеличим, допустим, как вы сказали, с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей, то эти деньги же, они из воздуха не появятся. Их нужно откуда-то собирать», — сказал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что сейчас 99% вкладов, которые зависают в банках с отозванной лицензией, не превышают страхового лимита от АСВ.