Банк «Открытие» предложил малому и среднему бизнесу сервис «Юрист24». Дистанционную юридическую поддержку бизнеса обеспечивает Европейская юридическая служба.

Сервис могут подключить клиенты банка и те, кто планирует ими стать, через сайт банка. Клиент выбирает тариф, производит оплату и получает сертификат на свой электронный адрес. Основным преимуществом сервиса при подключении через «Открытие» является стоимость, которая ниже среднерыночной и составляет от 1,8 тыс. рублей в год, подчеркивают в банке.



Сервис работает круглосуточно, без выходных. Во все тарифы включены безлимитные устные консультации по любой отрасли права. «Юрист24» помогает решить юридические вопросы по предпринимательской деятельности, государственной поддержке малого и среднего бизнеса, корректному оформлению документов, взысканию убытков в досудебном порядке и прочие вопросы по всем отраслям права. Клиент может получить помощь по телефону, через приложение или Интернет.