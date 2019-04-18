Российские банки в I квартале 2019 года выдали физлицам 8,84 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,97 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 11%, при этом объемы кредитования увеличились на 17%. В I квартале прошлого года было выдано 7,95 млн кредитов на 1,67 трлн рублей.



Количество новых кредитов наличными выросло на 16%, при этом объем кредитования увеличился на 31%. За январь — март 2019 года было выдано 3,71 млн кредитов наличными на 998,35 млрд рублей против 3,20 млн кредитов на 763,45 млрд рублей годом ранее.

Средний размер выданного кредита наличными вырос на 12% — с 239 тыс. до 269 тыс. рублей.

В сегменте POS-кредитов количество новых счетов увеличилось менее чем на 1%, а объемы выдач — на 5% по сравнению с годом назад. За I квартал 2019-го было выдано 1,73 млн POS-кредитов общим объемом 61,44 млрд рублей, годом ранее — также почти 1,73 млн кредитов на сумму 58,57 млрд рублей.

Средний чек по POS-кредитам вырос на 5% — с 34 тыс. до 35 тыс. рублей.

Количество новых карт увеличилось на 15% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 25%. В январе — марте 2019 года было выдано более 2,99 млн новых карт с общим лимитом 233,78 млрд рублей, годом ранее — 2,59 млн карт на 187,03 млрд рублей.

Средний лимит по карте увеличился за год на 9%— с 72 тыс. до 78 тыс. рублей.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I квартале 2019-го, снизилось в годовом отношении на 12%, денежные объемы кредитования — на 1%. За три месяца 2019 года было выдано 241,96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 529,70 млрд рублей, год назад — 275,87 тыс. кредитов на 535,58 млрд рублей.

Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 13% — с 1,94 млн до 2,19 млн рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 3%, объемы выдач увеличились на 16%. В 2019 году было выдано 133,04 тыс. кредитов на 109,10 млрд рублей, годом ранее банки выдали 128,86 тыс. кредитов на 94,03 млрд рублей.

Средний размер нового автокредита вырос на 12% — с 730 тыс. до 820 тыс. рублей.