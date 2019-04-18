Кредит Урал Банк предлагает открыть новый вклад «Юбилейный».

Срок — шесть месяцев. При сумме вклада от 5 тыс. рублей процентная ставка составит 6,8%, от 300 тыс. рублей — 7% годовых.

При размещении денежных средств в системе «КУБ-Direct» доходность вложения увеличивается на 0,1 процентного пункта и составляет 6,9—7,1% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются по окончании срока.

«При досрочном расторжении договора начисление процентов происходит по ставке вклада до востребования. Автоматической пролонгации договора на новый срок хранения нет», — добавляет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.