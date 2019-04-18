Абсолют Банк снизил ставку по «Детской ипотеке» с 6% до 5,75% годовых.

Напомним, недавно правительство приняло решение о продлении срока действия льготной ставки (6% годовых) на весь срок кредитования.

Ранее заемщики, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй или последующий ребенок, могли претендовать на ставку 6% годовых в течение от трех до восьми лет (в зависимости от числа детей), а в дальнейшем ставка составила бы значение ключевой ставки на момент подписания договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

«На сегодняшний день ставка 5,75% годовых, предложенная банком, является самой привлекательной на рынке. На более низкий процент в ряде других банков могут претендовать только жители Дальневосточного ФО при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года второго или последующего ребенка. Для этой категории граждан фиксированная на весь срок кредита ставка составит 5% годовых», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% собственных средств от стоимости недвижимости. По программе допускается кредитование без подтверждения дохода, максимальный размер кедита/залога в этом случае составит 60%. Срок кредитования не может превышать 30 лет, а сумма — 12 млн рублей в зависимости от региона выдачи кредита.

При отказе от личного страхования условиями кредитования предусмотрена крупная надбавка к ставке в размере 4 п. п. Также банком предусмотрены существенные санкции за пропуск платежа: процентная ставка в этом случае составит значение ключевой ставки, увеличенное на 4 п. п. Аналогичная надбавка будет действовать на момент до регистрации ипотеки в пользу банка при оформлении рефинансирования.