Азиатско-Тихоокеанский Банк скорректировал условия по потребительскому кредиту «Большие деньги».

Максимальная сумма по кредиту увеличена до 10 млн рублей, а ставка снижена и зависит от суммы финансирования. Так, под 19% годовых можно получить от 1 млн до 3 млн рублей без предоставления обеспечения, под 16,5% годовых — от 700 тыс. до 1,5 млн рублей под залог транспортного средства или поручительство (физического или юридического лица), под 14,5% годовых — от 1 млн до 3 млн рублей под залог недвижимости, под 12,5% годовых — от 3 млн до 10 млн рублей под залог недвижимости.

От 13 месяцев до пяти лет можно получить с обеспечением и без сумму в размере от 700 тыс. до 3 млн рублей. От 3 млн до 10 млн срок финансирования составит от 61 месяца до десяти лет.

Программа рассчитана на заемщиков от 25 лет (на момент оформления кредита) и не более 65 лет (на момент окончания действия договора). Регистрация и фактическое место жительства должны находиться на территории обслуживания банком. В случае отсутствия постоянной регистрации обязательно наличие временной регистрации, срок которой не меньше срока действия кредита.

Требуется официальное подтверждение дохода — не менее 50 тыс. рублей в месяц.

«Увеличение суммы, снижение ставок и подтверждение дохода любым удобным способом делает данное предложение еще более доступным и интересным для потенциальных заемщиков», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.