Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей новостей кредитной организации — Елену. Она может вести новостные сюжеты, используя текст для генерации полноценного видеоизображения и речи, сопровождая это мимикой и эмоциями реального человека.

В Сбербанке предполагается применять робота также для создания видеорекламы продуктов, услуг и товаров банка, компаний и заказчиков, для представления на форумах, выставках и других мероприятиях, говорится в сообщении кредитной организации.

Работа над проектом «Елена — цифровой двойник телеведущей» продолжается.