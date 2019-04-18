Банк «Ак Барс» запустил мобильные сервисы для обслуживания самозанятых в приложении «Ак Барс Онлайн». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты могут выбрать «Ак Барс» в качестве партнера для взаимодействия с ФНС, если они уже зарегистрировались как самозанятые. Отделения банка и налоговой службы посещать при этом не нужно.

Также клиенты могут отмечать доходы от профессиональной деятельности в приложении, и при этом не нужно привязывать к системе какую-то конкретную карту. Если самозанятый получил оплату не на карту, а иным способом, то необходимую сумму можно вручную добавить в разделе «Мои продажи».

Для всех доходов в приложении можно сформировать чек и отправить его клиентам с помощью мессенджера или по почте. Если чек был сформирован по ошибке или клиенту пришлось вернуть деньги, то чек можно аннулировать.

В ближайшее время банк «Ак Барс» планирует представить еще несколько функций. В мобильном приложении клиенты смогут зарегистрироваться как самозанятые и оплачивать начисленные налоги. В приложении клиенты смогут увидеть размер начисленного налога и оплатить его с помощью любой карты банка.