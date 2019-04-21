Банк «Невастройинвест» с 22 апреля предлагает открыть вклад «Супер Лето».

Сумма первоначального взноса — от 100 тыс. рублей. Срок — 375 и 735 дней. Процентная ставка устанавливается в размере 8,05% годовых, вне зависимости от срока.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет.

«При досрочном расторжении договора пересчет выплаченных процентов происходит по ставке вклада до востребования», — добавляет главный эксперт отдела анализа банковских услуг Юлия Прошина.

Предложение действительно по 28 июня.