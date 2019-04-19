Фора-Банк ввел вклад «Комфортный люкс» и повысил ставки по депозитам в рублях.



Вклад «Комфортный люкс» открывается на 540 дней под 6,5% годовых. Минимальная сумма — 2 млн рублей.

Возможность пополнения предусмотрена в течение всего срока действия депозита, за исключением последних 31 дня до его окончания. Минимальная сумма допвзноса — 50 тыс. рублей. Допускаются расходные операции до суммы неснижаемого остатка.

Проценты ежегодно капитализируются.

«При досрочном расторжении договора ранее причисленные к сумме вклада проценты не пересчитываются», — уточняет эксперт Банки.ру по вкладам Нелли Кучихина.

Доходность депозита «Удачный выбор плюс» (от 50 тыс. рублей на один год) составит 6,5% годовых (вместо 6%). Проценты выплачиваются ежемесячно. «Сберегательный плюс» открывается под 1,5—7,7% (ранее — под 1—7%), а «Сберегательный онлайн» — под 1,8—8% годовых (прежде — под 1,3—7,3%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней и два года.

«Перспектива» (от 25 тыс. рублей на три года) привлекается под 8,2% годовых (до этого — под 7,7%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Фора-пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 92, 184 дня и один год) оформляется под 4—7,5% годовых (прежде — под 3,5—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все депозиты можно пополнять.