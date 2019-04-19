Банк «Восточный» представил клиентам новую кредитную карту «Восторг».

Комиссия за выпуск и обслуживание карты не взимается. По карте предусмотрен льготный период кредитования с продолжительностью 90 дней. По истечении льготного периода ставка по кредиту будет равна 28% годовых. Кредитный лимит карты устанавливается банком индивидуально. Максимальный размер лимита — 300 тыс. рублей.

Комиссия за снятие собственных средств в устройствах банка не взимается. В устройствах сторонних кредитных организаций собственные средства можно снять с комиссией 90 рублей. Плата за снятие кредитных средств в банкоматах и ПВН как собственных, так и сторонних банков взимается в размере 4,9% + 399 рублей.

Держателям карты предоставляется возможность ежемесячного выбора одной из пяти бонусных категорий для повышенного начисления вознаграждения.

В категории «За рулем» можно получить бонусы в размере 10% за покупки не более 10 тыс. рублей в месяц на АЗС и 3% от оплаты такси, каршеринга, парковок и штрафов ГИБДД (на покупки на сумму не более 5 тыс. рублей в месяц), а также 1% на остальные покупки.

В категории «Тепло» начисляется 5% за оплату услуг ЖКХ, в т. ч. через интернет-банк, проезда в общественном транспорте, покупки в аптеках (на сумму не более 20 тыс. рублей в месяц) и 1% на остальные покупки.

В категории «Отдых» клиенту вернутся 10% при оплате билетов в кинотеатры и театры (на покупки на сумму не более 10 тыс. рублей в месяц), 5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму не более 20 тыс. рублей в месяц) и 1% за остальные покупки.

По категории «Онлайн покупки» возвращается 10% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов (на покупки на сумму не более 5 тыс. рублей в месяц), 5% за покупку одежды и обуви в Интернете (на покупки на сумму не более 20 тыс. рублей в месяц) и 1% на остальные покупки.

За любые покупки по карте в категории «Все включено» начисляется 2%.

Максимальная сумма операций для начисления бонусов составляет не более 100 тыс. рублей в месяц. Начисленными бонусами через интернет-банк можно компенсировать полную стоимость любой покупки в течение 90 дней со дня ее совершения. Денежные средства мгновенно зачислятся на карту по курсу 1 бонус = 1 рубль.

«Активные пользователи пластиковых карт оценят по достоинству новый продукт банка. Карта привлекательна условиями бесплатного обслуживания, а также наличием льготного периода, который распространяется как на оплату товаров и услуг, так и на операции снятия наличных. Преимуществом карты является бонусная программа, которая предоставляет возможность держателям ежемесячно выбирать категории, исходя из своих потребностей. Выдача карты производится в день обращения. Кроме того, банк предлагает возможность выпустить дополнительную карту на другого человека в возрасте от 14 лет», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.