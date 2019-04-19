Банк «Ренессанс Кредит» изменил ставки по потребкредитам.

Максимальная ставка по кредиту «Больше документов – ниже ставки» увеличена до 24,1% (ранее — 23,9%) годовых. Программа доступна от 10,5% годовых на срок от двух до пяти лет, сумма финансирования — 30—700 тыс. рублей. Обеспечение и подтверждение дохода не требуются, но обязательно наличие положительной кредитной истории в любом банке.

Для получения денежных средств «На срочные цели» банк готов предоставить кредит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей на срок от двух до пяти лет. Диапазон ставок теперь варьируется от 18,9% до 24,9% (ранее — 19,9—24,1%) годовых. Из документов потребуются только паспорт и второй документ, подтверждающий личность.

«Банк не уточняет, что именно будет влиять на окончательный размер процентной ставки, следовательно, нельзя однозначно оценить данные изменения», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.