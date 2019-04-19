В Центральном банке финансовым организациям напомнили о том, что о просроченной задолженности по потребкредитам они должны информировать своих клиентов бесплатно. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. ЦБ также выпустил соответствующее информационное письмо.

«В соответствии с частью 4 статьи 10 федерального закона № 353-ФЗ информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа) направляется заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены договором потребительского кредита (займа), но не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности. Обращаем внимание, что предоставление заемщику информации о наличии просроченной задолженности… является обязанностью кредитора», — говорится в информационном письме.

«В соответствии с частью 19 статьи 5 федерального закона № 353-ФЗ не допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации», — уточняется в документе.

Как отмечает регулятор, им были выявлены случаи, когда банки или некредитные финансовые организации при заключении договоров кредита предлагают заемщикам платную услугу по информированию о состоянии просроченной задолженности.