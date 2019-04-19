Каждый пятый россиянин считает себя финансово грамотным в высшей степени. К такому выводу пришел сервис онлайн-займов «Займер» в результате своего опроса.

Респондентам предложили оценить уровень собственной финансовой грамотности по шкале отметок от одного до пяти, где единица означает крайне низкий уровень, а пятерка — наивысший.

Большинство участников — 31% — оценили свою финансовую грамотность как крайне низкую. Двумя баллами, то есть недостаточным уровнем, обладают 9,5% опрошенных, а удовлетворительным (три балла) — 25,3%. Еще 13,3% респондентов оценили свои знания в финансовой сфере на четверку, а 20,9% присвоили им высший балл.

«Две трети участников опроса признали, что их уровень финансовой грамотности невысок. С учетом субъективности личной оценки респондентов недостаточным ее уровнем может обладать еще большее количество россиян. Это глобальная проблема Российской Федерации, для решения которой нужно принимать объемный комплекс мер», — прокомментировали эксперты компании.

