Банк «Ренессанс Кредит» с 20 апреля 2019 года повысил ставки по вкладам «Ренессанс Специальный» и «Ренессанс Доходный». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Депозит «Ренессанс Специальный» можно открыть на полгода и год. Доходность составит 8% и 8,25% годовых соответственно как при размещении средств в отделении, так и через интернет- или мобильный банк.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Проценты по депозиту «Ренессанс Специальный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования.

Также повышается ставка по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях на срок 550 дней. Теперь данный депозит можно будет открыть по ставке 8,3% годовых в отделении или через дистанционные сервисы. Минимальная сумма вклада в рублях — 30 тыс. при открытии в отделениях и 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Вклад также можно открыть на срок 91, 181, 271 и 367 дней. Размещение средств доступно в долларах США и евро.

Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. По вкладу предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5% годовых, с 91-го до 180-го дня — по ставке 2,75%, со 181-го до 366-го дня — по ставке 3,5%, с 367-го до 549-го дня — по ставке 4%.