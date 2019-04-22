Банк «Ренессанс Кредит» начал начислять 6,5% годовых на остаток по картам «Билайн MasterCard», сообщили Банки.ру в кредитной организации.

Подключить сервис «Процент на остаток» клиенты могут во всех офисах сотового оператора. Держателю карты будет открываться счет в банке «Ренессанс Кредит». В месяц подключения услуги проценты будут начисляться ежедневно на фактический остаток средств на счете, в дальнейшем — на минимальный остаток. Выплата процентов производится ежемесячно на карту «Билайн».

Ставка 6,5% годовых доступна при остатке на счете до 500 тыс. рублей. Все остальные бонусы карт «Билайн» (кешбэк до 10%, бесплатное СМС-информирование, обмен валют по курсу ЦБ) сохраняются.

«Мы рады объявить о запуске еще одного совместного проекта с «Билайн». С услугой «Проценты на остаток» держатели карт «Билайн» получат дополнительный привлекательный доход, не ограничивая повседневные расчеты по карте», — отметила старший вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Наталья Ищенко.