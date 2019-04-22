Экспобанк предлагает «Специальный» вклад. Он открывается на 181 день под 8% при выплате процентов в конце срока и под 7,8% годовых при ежемесячной выплате процентов. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены в течение 30 дней с даты оформления договора.

Частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

«Депозит оформляется при соблюдении одного из следующих условий: физическое лицо имеет действующий срочный вклад в банке; на имя клиента в банке был открыт срочный вклад, договор по которому прекратился в течение шести месяцев, предшествующих дате открытия вклада «Специальный»; физическое лицо имеет пенсионное удостоверение или документ из Пенсионного фонда РФ о назначении страховой пенсии», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Кроме того, повышены ставки в рублях по вкладам «Лидер» и «Онлайн Лидер».

По вкладу «Лидер» они оставят 7,1—7,9% (вместо 6,6—7,5%), а по «Онлайн Лидеру» — 7,2—8% годовых (ранее — 6,7—7,6%).

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или капитализируются.