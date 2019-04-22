Государственные фонды микрофинансирования, созданные Минэкономразвития, начнут предоставлять микрозаймы по льготной ставке социальному бизнесу, женщинам-предпринимателям и другим категориям бизнеса. Об этом сообщила в понедельник ТАСС замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Олеся Тетерина.

«Льготные займы будут предоставляться женщинам, социальным предпринимателям, компаниям, которые осуществляют деятельность в сфере спорта, экологии, франчайзинга. Мы предложили для этих категорий ставку вполовину меньше от ключевой ставки Центробанка», — сказала она.

По ее словам, льготный режим был протестирован в Крыму и еще нескольких регионах РФ и теперь будет распространен на всю страну.