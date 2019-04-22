Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в I квартале 2019 года вырос на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 170,3 тыс. рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании сведений, передаваемых в бюро 4 100 кредиторами.

При этом в целом последние четыре квартала средний размер потребкредита находится на стабильном уровне — 170—180 тыс. рублей.

Самый большой средний размер потребкредита (среди 40 регионов — лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (405,9 тыс. рублей), Московской области (279,6 тыс.), Санкт-Петербурге (275,5 тыс.), Ханты-Мансийском АО (240,6 тыс.) и Ленинградской области (202,7 тыс. рублей). Наименьший — в Алтайском крае (111,5 тыс. рублей), Удмуртии (120,2 тыс.), Кемеровской области (128,3 тыс.), Башкирии (131,2 тыс.) и Оренбургской области (132,1 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го продемонстрировали Архангельская (плюс 90,3%), Вологодская (плюс 67,2%), Белгородская (плюс 57,4%), Владимирская (плюс 52,2%) и Липецкая (плюс 39,6%) области. Меньше всего размер выданных потребкредитов увеличился в Санкт-Петербурге (плюс 6,7%), Московской области (плюс 6,9%), Москве (плюс 7,2%), Республике Башкортостан (плюс 11,5%) и Свердловской области (плюс 13,0%).