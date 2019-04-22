Банк «Возрождение» представил новые премиальные дебетовые карты Mastercard Black Edition и Masterсard World Elite. Карты позволяют получить кешбэк в размере до 12%, доступ в бизнес-залы аэропортов, страхование в путешествиях, круглосуточный консьерж-сервис и другие привилегии, отмечается в релизе банка.

Там подчеркивается, что «владельцы новых карт получают до двух месяцев бесплатного обслуживания, с третьего месяца бесплатное обслуживание карты сохранится при выполнении одного из трех условий в соответствии с тарифами».

С картой Masterсard Black Edition можно снимать без комиссий до 150 тыс. рублей в месяц в любых банкоматах мира и получать кешбэк в сумме до 5 тыс. рублей в месяц. Также предусмотрены возможность совершения бесплатных переводов по номеру карты на сумму до 25 тыс. рублей в месяц и бесплатного выпуска дополнительной карты, консьерж-сервис в режиме 24/7, страхование выезжающих за рубеж и участие в программе Masterсard «Бесценные города».

Кроме того, держателям карты и их спутникам доступно посещение бизнес-залов Lounge Key, при этом предоставляется до двух посещений в месяц бесплатно при активном использовании карты.

Карта Masterсard World Elite позволяет снимать без комиссии до 200 тыс. рублей в месяц в любых банкоматах мира и получать кешбэк в сумме до 10 тыс. рублей в месяц. Комиссия за конвертацию отсутствует. Предусмотрены возможность совершения бесплатных переводов по номеру карты на сумму до 25 тыс. рублей в месяц, бесплатный выпуск дополнительной карты, консьерж-сервис 24/7, персональный менеджер, страхование выезжающих за рубеж, решение юридических и медицинских вопросов, срочная выдача наличных денежных средств и замена карты.

Держателям карты Masterсard World Elite и их спутникам также доступно посещение бизнес-залов Lounge Key (до четырех посещений в месяц бесплатно при активном использовании карты).



Для данных карт действуют сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

