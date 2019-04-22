Сургутнефтегазбанк повысил ставки по вкладам в рублях.

«Доходный» (от 1 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) открывается под 4,1—5,65% годовых (ранее — под 3,95—5,05%). Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

«Накопительный» (от 1 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить под 4,65—5,2% годовых (ранее — под 4,15—4,6%). Пополнение возможно в течение всего срока.

Процентные ставки по «Удобному» (от 15 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) составляют 4,05—4,9% годовых (вместо 3,45—4,3%). Допускается пополнение счета в течение всего срока, а также частичное расходование средств.



Проценты по всем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.