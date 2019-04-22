ВТБ в июле 2019 года может запустить сервис дистанционного одобрения ипотечного кредита, следует из презентации зампреда правления банка Анатолия Печатникова.

«В работе создание личного кабинета клиента на сайте ВТБ: возможность подачи заявки на ипотеку без посещения офиса и получение решения по кредиту. Запуск — июль 2019 года», — говорится в материалах.

По итогам I квартала 2019 года ипотечный портфель ВТБ — 1,64 трлн рублей. За указанный период объем выданных кредитов составил 148 млрд рублей, увеличившись на 53% год к году.