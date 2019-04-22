Совкомбанк запустил программу «Гарантия отличной ставки» для ипотечных кредитов на вторичном рынке жилья. Теперь клиент сможет получить перерасчет ставки по кредиту и вернуть на свою карту «Халва» процентную разницу, уплаченную за три года.



Похожая опция уже распространяется на кредиты наличными, автокредиты и ипотеку на первичном рынке.

Согласно условиям, клиент должен оформить страховку «Финансовая защита», не допускать просрочек, не гасить кредит досрочно, а также пользоваться картой рассрочки «Халва». Стоимость услуги варьируется от 2,9% до 3,9% и включается в тело ипотечного кредита. Опция доступна во всех регионах присутствия Совкомбанка.

«По нашей статистике, 40% входящих заявок на ипотеку поступают с запросом участия в акции. Теперь воспользоваться данной программой и получить пониженную ставку в размере 7,9% годовых может клиент, приобретающий не только новостройки, но и недвижимость на вторичном рынке», — пояснил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

