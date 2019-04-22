В банке «Александровский» с 22 апреля действуют новые условия по картам Masterсard Business, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь клиенты могут внести наличные на бизнес-карты в банкоматах и кассах банка «Александровский». Комиссия составит 0,15%, минимум 100 рублей. Внесенные средства будут доступны по карте мгновенно для совершения оплат и покупок. На карточный счет средства зачисляются на следующий рабочий день», — говорится в сообщении банка.

Также пополнить бизнес-карты можно в банкоматах партнерской сети Альфа-Банка, комиссия составит 1%, минимум 99 рублей. Средства будут сразу доступны на карте, а на карточный счет зачислятся в течение двух рабочих дней.

Бизнес-карты могут оформить индивидуальные предприниматели и юридические лица. В рамках пакетов РКО «Старт» и «Практика» комиссия за первый год обслуживания не взимается, в рамках базовых тарифов стоимость ежегодного обслуживания карты — 1 500 рублей. Все бизнес-карты банка участвуют в программе лояльности «Masterсard Бизнес-Бонус».