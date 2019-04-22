Камский Коммерческий Банк запустил автокредит на машину с пробегом. В рамках данного предложения заемщик может получить ссуду по ставке от 13,9% до 14,5% годовых. При отсутствии полиса страхования каско процентная ставка увеличится на 1 процентный пункт.



Также банком была снижена ставка по действующему предложению на покупку нового автомобиля на 1,1—1,5 п. п., теперь заем выдается от 12,9% до 13,5% годовых. При отказе клиента от покупки полиса каско процентная ставка увеличится на 1 п. п.

Минимальный первоначальный взнос по предложениям составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства. Минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. рублей, ссуда выдается на срок до пяти лет. При оформлении полиса личного страхования процентная ставка может быть снижена на 1 п. п.

«Если стоимость приобретаемого нового автомобиля превышает один миллион рублей (подержанного — 1,5 миллиона рублей) — первоначальный взнос может быть увеличен от 30% до 50%», — уточняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.