Промсвязьбанк запускает накопительный счет «Честная ставка». Проценты выплачиваются ежемесячно исходя из фактических ежедневных сумм на счете, указано в сообщении кредитной организации.

Средства можно разместить на любой срок. Самые высокие ставки предлагаются в первые три календарных месяца с момента открытия счета — 7—7,25% годовых (максимальная ставка предусмотрена для премиальных клиентов программы Orange Premium Club). Ставка в период с третьего по шестой месяц включительно равна 6,5%, с шестого месяца и далее — 6% годовых. Указанные ставки действуют для сумм размещения от 1 рубля до 5 млн рублей, а на сумму свыше 5 млн рублей начисляется 0,01% годовых.



«Доход рассчитывается исходя из дневного остатка по счету. Иными словами, если в какой-то из дней остаток по счету равен нулю, проценты не будут начислены только за этот день. Таким образом, доход можно получить даже при размещении средств всего на день», — подчеркивают в Промсвязьбанке.