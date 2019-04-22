Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости. Она позволяет физическим лицам и семьям консолидировать до пяти кредитов, снижая долговую нагрузку, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках новой программы заемщики смогут рефинансировать до пяти кредитов сторонних банков под залог приобретаемой, имеющейся в собственности или строящейся квартиры по ставке 10,99% при условии, что хотя бы один из кредитов — ипотечный», — говорится в релизе банка.

Программа распространяется на кредитные карты, а также на кредиты на недвижимость, потребительские цели и приобретение автомобиля. Кроме того, у клиентов появится возможность получить дополнительные денежные средства по более выгодной ипотечной ставке и объединить имеющиеся кредиты с супругом или супругой.