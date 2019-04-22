ВТБ запустит бесплатное пополнение карт других банков в своих банкоматах, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, эта опция выгодна и клиентам, и кредитной организации.



«Мы запустили новый сервис — пополнение карт сторонних банков в банкоматах ВТБ. Как показывает практика, оборот по выдаче наличных значительно превышает оборот по внесению средств. Для банка, безусловно, выгоднее, когда эти показатели уравновешены — это сокращает затраты на инкассацию. Поэтому мы готовы сделать наш новый сервис бесплатным, сейчас ведем переговоры с другими банками, чтобы обеспечить клиентов такой возможностью. Это позволит нам предоставить качественный сервис, который гарантирует практически мгновенное поступление средств на счет клиента», — отметил Печатников.

В пресс-службе ВТБ уточнили, что сервис заработает в ближайшие дни.