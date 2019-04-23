Компания «Яндекс» совместно с Альфа-Банком, Тинькофф Банком и платежной системой Masterсard планирует выпустить кобрендовые карты «Яндекс.Плюс», позволяющие пользователям получать кешбэк на его сервисах, рассказал источник «Коммерсанта» , близкий к компании, и подтвердил еще один собеседник, знакомый с ходом реализации проекта.

По таким картам владельцы будут получать кешбэк в размере 1—10%. Причем 10% будет начисляться на один из сервисов, который будет меняться каждые три месяца, а 5% будет даваться в остальных сервисах «Яндекса», включая «Такси», «Еду» и маркетплейс «Беру», а также на покупки в категориях «развлечения», «рестораны», «образовательные услуги» и «спорттовары».

Проект представят 23 апреля. В «Яндексе», Masterсard, Тинькофф Банке и Альфа-Банке не ответили на запрос издания.

Эксперты не считают новый продукт особо привлекательным, так как пользователи привыкли к кешбэкам. От такого проекта «Яндекс» может получить продвижение своих предложений банками, которым, в свою очередь, компания дает только видимость доступа к аудитории и дополнительный рекламный трафик. Как считает руководитель Content Review Сергей Половников, основное преимущество «Яндекса» от такого партнерства в том, что он получает доступ к кошельку своих пользователей и за счет маркетинговых предложений от партнеров может подстегивать потребление своих сервисов.