Джей энд Ти Банк предлагает открыть вклад «Майский».

Сумма первоначального взноса — от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов. Сроки размещения вклада в рублях составляют один, шесть месяцев или один год, в долларах — три, шесть месяцев и один год. Доходность вложения в рублях равна 5,5—7,5%, в долларах — 2—2,1% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет.

«При досрочном расторжении договора пересчет процентов происходит по ставке вклада до востребования. Автоматической пролонгации нет», — комментирует главный эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.

Завершен прием вклада «Кристальный».