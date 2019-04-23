Промсвязьбанк сделал программу кредитования ПСБ «Всё просто!» доступной для всех компаний малого и среднего бизнеса (МСБ).

Кредит предоставляется на любые бизнес-цели, срок — от трех месяцев до года, сумма финансирования — от 50 тыс. до 1 млн рублей. Ставка — фиксированная, 16,5% годовых. Кредит выдается без залога, поручительства и комиссий.

Из обязательных документов достаточно загрузить на сайт подписанное согласие на запрос в бюро кредитных историй и обработку персональных данных, а также информацию об оборотах бизнеса за полгода (карточка 51-го счета из «1С»).

«Теперь для получения кредита онлайн не обязательно быть клиентом компании «Эвотор» или «Торговля.Онлайн», заявку на онлайн-кредит может подать любой предприниматель, отправив ее через специальный сайт банка », — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.