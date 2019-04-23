«Яндекс» совместно с Альфа-Банком, Тинькофф Банком и платежной системой Mastercard представили новые карты «Яндекс.Плюс». Кобрендинговый продукт станет дополнением к уже существующему сервису «Яндекс.Плюс», сообщил на пресс-конференции операционный директор «Яндекса» Грег Абовский.

«Совместно с нашими партнерами мы запускаем два новых продукта — это кредитные карты и дебетовые. От Альфа-Банка или «Тинькофф» — на ваше усмотрение», — сказал представитель IT-компании.

Держатели карт «Яндекс.Плюс» будут получать кешбэк 5% на все 15 сервисов от «Яндекса». Раз в квартал программа лояльности будет обновляться — компания будет выбирать один сервис, использование которого даст максимальный кешбэк. До конца июня это «Яндекс.Такси», уточнил Абовский.

Возврат средств в размере 5% также доступен по расходам на рестораны, спортивные товары и развлечения. Кроме того, пользователи смогут получать кешбэк 1% на все покупки.

«Подписка на «Яндекс.Плюс», кешбэк, как сделать его еще более привлекательным? Если вы тратите больше 5 тысяч рублей в месяц по этим банковским картам, то ваша подписка на «Яндекс.Плюс» получается бесплатной. И эти скидки суммарны (с банковскими. — Прим. ред.)», — подчеркнул Абовский.

Альфа-Банк будет оформлять кобрендинговые карты с «Яндексом» через мобильное приложение, рассказал директор розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Выпуск карты, доставка и обслуживание будут бесплатными.

«Если посмотреть на дебетовую карту — очень выгодные, интересные условия. Мы также от Альфа-Банка добавляем 6-процентный кешбэк на все путешествия... По кредитным картам мы предоставляем 60 дней льготного периода, ставки 11,99% и лимит до 500 тысяч рублей», — отметил Тач.

По его словам, совместный проект с «Яндексом» позволит нарастить выпуск карт, поскольку аудитории банка и IT-компании пересекаются. «Только у «Яндекса» она кратно больше», — заметил Тач.

Тинькофф Банк рассчитывает до конца года выпустить до 100 тыс. карт «Яндекс.Плюс», сказал старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка Артем Яманов.

Ранее близкий к «Яндексу» источник газеты «Коммерсант» рассказал о готовящемся запуске кобрендинговых карт. Эксперты отмечали, что не считают новый продукт особо привлекательным, так как пользователи привыкли к кешбэку. От такого проекта «Яндекс» может получить продвижение своих предложений банками, которым, в свою очередь, компания дает только видимость доступа к аудитории и дополнительный рекламный трафик.



Юлия КОШКИНА, Banki.ru