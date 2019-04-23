Промсвязьбанк и фирма «1С» запустили сервис «Моя Бухгалтерия 1С» для уплаты налогов и подачи документов в ФНС для индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения.

Сервис напоминает о налоговых событиях, рассчитывает размер платежей, позволяет проводить их в интернет-банке «Мой Бизнес», формирует и отправляет отчетность, которая подписывается квалифицированной электронной подписью.

Информацию по счетам ИП в других банках для составления налоговых документов можно также подгрузить в интернет-банк Промсвязьбанка. Для этого достаточно загрузить выписку в формате 1С.