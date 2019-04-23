Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» запустила продажу полисов ритуального страхования «Достойный век» на организацию похорон застрахованного, сообщается в пресс-релизе организации.

При оформлении полиса клиент выбирает подходящую для него страховую сумму от 25 тыс. до 300 тыс. рублей. Страховой взнос может быть единовременным или в рассрочку и рассчитывается в зависимости от выбранного размера страховой суммы, пола и возраста клиента.

При страховом событии выплата полной страховой суммы производится уже с третьего года действия полиса, даже если клиент успел внести, например, только три ежегодных взноса. По риску «ДТП» полная страховая сумма выплачивается с первого года.

«Страхователь — любое физическое лицо, им может быть и сам застрахованный, и любой другой человек (например, близкий родственник застрахованного). По договору страхования «Достойный век», как и по любому продукту страхования жизни, страхователь назначает выгодоприобретателя (или выгодоприобретателей). Суть страхования жизни как раз в том, что при страховом случае не нужно ждать шестимесячного периода наследования, чтобы получить выплату. Выплата производится выгодоприобретателю сразу после подачи в страховую компанию документов», — прокомментировали порталу Банки.ру в страховой компании.