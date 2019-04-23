Банк «Русский Стандарт» организовал возможность приема в сегменте электронной коммерции карт китайской платежной системы UnionPay. Первым клиентом банка по интернет-эквайрингу стал пятизвездочный отель «Балчуг Кемпински Москва», который уже принимает UnionPay за онлайн-бронирование номеров, а также за другие услуги, уточняют в «Русском Стандарте».

Комментируя подключение в «Балчуге Кемпински Москва» интернет-эквайринга карт UnionPay, директор отеля Оливер Эллер отметил, что там также введена возможность оплаты через электронный платежный сервис WeChat Pay, и выразил надежду, что все это сделает путешествия в российскую столицу более удобными и привлекательными для деловых людей и туристов из стран Юго-Восточной Азии и Китая.



В «Русском Стандарте» напоминают, что его сеть интернет-эквайринга входит в число крупнейших по величине и обороту в России. По данным банка, обороты онлайн-покупок в 2018 году выросли на 47% по сравнению с 2017-м. Доля интернет-эквайринга в общем объеме торгового эквайринга, составлявшая в 2016 году 5,5%, а в 2017-м — 8,5%, в 2018 году достигла 13,5%.