Исполнительный вице-президент по стратегии «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Александр Поповский предупредил о росте тарифов на связь, если крупнейшим операторам не выделят достаточной полосы частот для развития мобильной связи 5G. Об этом он заявил на конференции «Цифровая трансформация телеком-отрасли: стратегия 2024», организованной РБК в рамках проходящей в ЦВК «Экспоцентр» выставки «Связь».

«Если вопрос с частотами 5G не будет решаться своевременно и масштабно с точки зрения разблокирования большого и доступного спектра, нам придется закручивать гайки, это обернется ростом тарифов», — сказал Поповский.

Он объяснил, что строительство сетей 5G для операторов — это в первую очередь способ разгрузить сети 3G и 4G, которые в скором времени не справятся с растущим трафиком. Повышение цен на услуги в случае невозможности развивать 5G станет попыткой сдержать рост трафика, пояснил Поповский.

По мнению также выступавшего на конференции заместителя председателя совета директоров «ЭР-Телеком Холдинга» (бренд «Дом.ru») Андрея Семерикова, из-за того что монетизация трафика находится под вопросом, России стоит пропустить внедрение 5G и сфокусироваться на повышении эффективности использования уже выделенных частот, а также готовиться к внедрению следующего стандарта — 6G.

«В стране сложился такой инновационный театр, когда компании соревнуются не в услугах, а в знаниях и умениях, которые не имеют отношения к бизнесу. Инвестиции вносятся в мечту, а затем менеджеры думают, как на этом заработать», — отметил Семериков. По его словам, сами абоненты не готовы платить за те скорости и качество, которые им предоставляют операторы. «Это плохо кончится: либо банкротствами, либо не очень хорошими поглощениями», — считает он.