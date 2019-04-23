БМВ Банк понизил ставки по кредитам на покупку новых мотоциклов BMW на 0,5—2 процентных пункта.

Теперь по специальной программе «3asy Ride» ставка варьируется от 5% до 12% годовых, а по программе «Special G310» (распространяется на новые мотоциклы BMW G 310 R и BMW G 310 GS) — от 3,1% до 11%. В случае отсутствия страхования каско надбавка к ставке по кредиту составит 3 п. п.

По данным предложениям минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика составляет 10% от стоимости транспортного средства. Минимальная сумма займа — 135 тыс. рублей, максимальная — 2,5 млн. Срок кредита по данным программам варьируется от года до пяти лет. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.



«Преимуществами данных программ являются низкие процентные ставки и возможность оформить кредит с учетом остаточного платежа. Его максимальный размер составляет 55% от стоимости транспортного средства», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.