Генбанк снизил ставки по автокредиту «Классический» на 2 процентных пункта.

Теперь ставка по кредиту на покупку нового автомобиля варьируется от 11,5% до 12,5% годовых, а подержанного — от 13,5% до 14,5% годовых. В случае предоставления кредита без полиса страхования каско ставка увеличится на 2 п. п.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств от стоимости нового автомобиля и 30% — от стоимости б/у машины. Минимальная сумма кредита равна 100 тыс. рублей, а максимальная может достигать 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до семи лет. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«Низкие процентные ставки, а также отсутствие требований по оформлению кредита без полиса личного страхования, несомненно, делают данную программу привлекательной для заемщиков», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.