Клиенты банков стали жаловаться на то, что при звонке с доверенного номера банки автоматически их узнают и могут через автоинформатор разгласить конфиденциальную информацию, сообщает «Коммерсант» .

Причины жалоб — поступившие этим клиентам мошеннические звонки с подменного номера банка. При звонке в кол-центр с подменного номера мошенник через автоинформатор получает подробную информацию о счетах клиента и звонит клиенту уже с подменного номера банка. В связи с подобными звонками граждане просят банки, чтобы они их «не узнавали».

Пока банки движутся в обратном направлении. Например, ВТБ сообщил о введении голосового сервиса IVR, который позволит голосом при звонке с доверенного номера получить различные сведения. Данные об остатке по карте доступны при звонке с доверенного номера во многих банках. В одних кредитных организациях для этого нужно знать последние четыре цифры карты, в других сами предложат карты на выбор.

Банк России ранее уже рекомендовал банкам вводить второй дополнительный идентификатор. В ситуациях, когда клиент категорически против услуг автоинформатора, регулятор также стоит на стороне клиента. «Банк России обращает внимание на недопустимость разглашения банком третьим лицам любой информации, составляющей банковскую тайну, — отметили в пресс-службе ЦБ. — С учетом этого до сообщения любой информации о счетах и операциях по ним банк обязан провести идентификацию позвонившего с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством и договором с клиентом».

«Автоинформатор, идентификация клиента — все это сервисы банка, — отмечает начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. — И клиент от этого сервиса имеет полное право отказаться». По словам главы управления информбезопасности банка «Ренессанс Кредит» Дмитрия Стурова, теоретически реализовать это можно, поставив доверенные телефоны клиентов, которые хотят проходить полную идентификацию, в стоп-лист, и банк их «не узнает». «Пока это реализовали единицы, — отмечает глава департамента информационной безопасности ОТП Банка Сергей Чернокозинский. — До сегодняшнего момента требовалось обратное, чтобы при общении с банком клиенту не нужно было доставать паспорт или банковскую карту».