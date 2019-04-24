Московский Кредитный Банк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,15—0,25 процентного пункта, в долларах — на 0,2 п. п., а в евро — на 0,1 п. п.

Доходность депозита «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) составит 7,6—8% годовых.

По вкладу «Мега Онлайн» (от трех до 36 месяцев) понижены ставки при размещении от 1 тыс. рублей и составят 6,75—7,75% годовых. Также по вкладу добавлена сумма первоначального размещения — от 2 млн рублей со ставками от 7% до 8% годовых.

Проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно. Возможны дополнительные взносы.

«Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») в рублях открывается под 6,5—7,25%, в долларах — под 1,8—3%, в евро — под 0,2—0,3% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный») в рублях привлекается под 6—6,75%, в долларах — под 1,5—2,7%, в евро — под 0,2—0,25% годовых. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный») оформить в рублях можно под 5,75—6,5%, в долларах — под 1,1—2,3%, в евро — под 0,2% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Сроки депозита «Все включено»: 95, 185, 370 и 730 дней. Минимальная сумма всех вкладов составляет 1 тыс. рублей или 100 долларов и евро.